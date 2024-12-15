Ещенко: если «Динамо» станет чемпионом, то про их оборону никто не вспомнит

Бывший футболист Андрей Ещенко поделился мнением о перспективах московского «Динамо» стать чемпионом РПЛ в нынешнем сезоне.

«Динамо» перед перерывом болтало, как и раньше. Они то выигрывали, то проигрывали. У команды одна и та же схема и структура. Но она очень близка к тройке.

Тем интереснее смотреть за РПЛ. Ничего не буду говорить про их стиль. Если они выиграют во всех матчах, то станут чемпионами. Если «Динамо» станет чемпионом, то про их оборону никто не вспомнит», — приводит слова Ещенко Metaratings.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.