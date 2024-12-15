«Манчестер Сити» второй раз за полтора месяца проиграл команде, которую тренирует Аморим

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в матче 16-го тура АПЛ со счётом 2:1. Таким образом, команда, которой руководит Рубен Аморим, побеждает «Манчестер Сити» второй раз за полтора месяца.

5 ноября «Манчестер Сити» уступил «Спортингу» со счётом 1:4 в матче Лиги чемпионов. На тот момент тренером «Спортинга» был Аморим.

Счёт в матче был открыт на 36-й минуте, отличился защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол. На 88-й минуте Бруну Фернандеш сравнял счёт с пенальти. На 90-й минуте нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло вывел свою команду вперёд.

«Манчестер Сити» набрал 27 очков в 16 матчах и располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место, заработав 22 очка.