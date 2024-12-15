Сёмин: «Манчестер Сити» развалился — игроки допускают грубейшие ошибки!
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Российский тренер Юрий Сёмин прокомментировал результат матча 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» (1:2).
Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Гвардиол – 36' 1:1 Фернандеш – 88' 1:2 Диалло – 90'
«Есть человеческий момент, который «Сити» не может превзойти вместе с тренером. Физическое состояние команды не лучшее. Игроки допускают грубейшие ошибки, детские! Но основное, на мой взгляд, — у них нет уверенности в своих действиях. Отсюда и результат.
Родри — потеря. Но это не главная проблема. Есть другие моменты в жизни команды. «Сити» буквально развалился», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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