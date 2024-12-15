«Рома» пропустила дважды на последних минутах и проиграла аутсайдеру Серии А
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Завершился матч 16-го тура чемпионата Италии, в котором встречались «Комо» и «Рома». Игра проходила на стадионе « Джузеппе Синигалья» в Комо (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Антонио Рапуано (Италия). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Италия — Серия А . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Комо
Комо
Окончен
2 : 0
Рома
Рим
1:0 Габриеллони – 90+3' 2:0 Пас – 90+7'
В первом тайме команды не смогли распечатать ворота друг друга и ушли на перерыв при равном счёте. На 90+3-й минуте нападающий «Комо» Алессандро Габриеллони открыл счёт в матче. На 90+7-й минуте Николас Пас удвоил преимущество своей команды.
«Комо» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 15 очков за 16 матчей. «Рома» заработала 16 очков и расположилась на 12-й строчке. На первом месте находится «Аталанта», у которой 37 очков за 16 игр.
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