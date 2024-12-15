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Сергей Юран высказался о натурализации легионеров в российском футболе

Сергей Юран высказался о натурализации легионеров в российском футболе
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Российский тренер Сергей Юран поделился мнением о натурализации иностранных футболистов в РПЛ. Последней такой ситуацией было получение бразильским защитником «Зенита» Дугласом Сантосом российского паспорта.

«Не только футболисты хотят наш паспорт. Приезжают люди из-за границы и хотят жить в России. Нужно у самих футболистов, хоккеистов или баскетболистов спрашивать, хочет он этого или нет. Зачем привязывать спортивную составляющую.

Дуглас Сантос сам хотел. В нашей стране проживает около 150 миллионов человек, мы не Люксембург какой-то. А куда нашим школам деваться, если мы начнём натурализовывать. Наверное, это неправильно. Я много раз высказывался, что мы должны уделять внимание своей молодёжи, детским школам», — приводит слова Юрана Legalbet.

Напомним, 21 октября стало известно, что бразильский футболист Сантос получил российское гражданство, а 25 октября ему вручили паспорт гражданина Российской Федерации. За «Зенит» Сантос выступает с 2019 года. Ранее в своей профессиональной карьере он играл за «Гамбург», «Удинезе», «Гранаду» и «Атлетико Минейро». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дугласа в € 12 млн.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.

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