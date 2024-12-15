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Сёмин — о ситуации «Манчестер Сити»: Гвардиола знает, что делать

Сёмин — о ситуации «Манчестер Сити»: Гвардиола знает, что делать
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Российский тренер Юрий Сёмин высказался о неудачных результатах английского «Манчестер Сити». «Горожане» проиграли в восьми из 11 последних матчей во всех турнирах.

«Гвардиола знает, что делать. Либо он уйдёт, либо что-то сделает. В одном из интервью он сказал, что у них будут проблемы до нового года. Думаю, они будут долгое время. В Англии сейчас будет большое количество игр в новогодние праздники. Думаю, «Сити» к этому совсем не готов», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Манчестер Сити» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 27 очков за 16 матчей.

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