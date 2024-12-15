«Манчестер Юнайтед» впервые за три месяца одержал победу в гостях в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в матче 16-го тура АПЛ со счётом 2:1. Таким образом, «красные дьяволы» одержали первую выездную победу в английской Премьер-лиге за три месяца.

14 сентября «Манчестер Юнайтед» обыграл «Саутгемптон» на выезде в рамках английской Премьер-лиги со счётом 3:0.

Счёт в сегодняшнем матче был открыт на 36-й минуте, отличился защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол. На 88-й минуте Бруну Фернандеш сравнял счёт с пенальти. На 90-й минуте нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло вывел свою команду вперёд.

«Манчестер Сити» набрал 27 очков в 16 матчах и располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место, заработав 22 очка.