«Бетис» одержал победу в матче с «Вильярреалом», играя в меньшинстве

Завершился матч 17-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Вильярреал» и «Бетис». Команды играли на стадионе «Керамика» в Вильярреале (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гильермо Куадра Фернандесом (Испания). «Бетис» одержал победу со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на 32-й минуте: отличился нападающий «Бетиса» Витор Уго Роке Феррейра. На 34-й минуте прямую красную карточку получил Чими Авила, оставив гостей в меньшинстве. На 47-й минуте Джовани Ло Чельсо удвоил преимущество «Бетиса». На 55-й минуте Алекс Баэна отыграл один мяч.

«Вильярреал» набрал 26 очков в 16 матчах и располагается на шестой строчке в турнирной таблице Ла Лиги. «Бетис» занимает девятое место, заработав 24 очка в 17 матчах.