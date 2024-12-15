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«Бетис» одержал победу в матче с «Вильярреалом», играя в меньшинстве

«Бетис» одержал победу в матче с «Вильярреалом», играя в меньшинстве
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Завершился матч 17-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Вильярреал» и «Бетис». Команды играли на стадионе «Керамика» в Вильярреале (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гильермо Куадра Фернандесом (Испания). «Бетис» одержал победу со счётом 2:1.

Испания — Примера . 17-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
1 : 2
Бетис
Севилья
0:1 Роке Феррейра – 32'     0:2 Ло Чельсо – 47'     1:2 Баэна – 55'    
Удаления: нет / Авила – 34'

Счёт в матче был открыт на 32-й минуте: отличился нападающий «Бетиса» Витор Уго Роке Феррейра. На 34-й минуте прямую красную карточку получил Чими Авила, оставив гостей в меньшинстве. На 47-й минуте Джовани Ло Чельсо удвоил преимущество «Бетиса». На 55-й минуте Алекс Баэна отыграл один мяч.

«Вильярреал» набрал 26 очков в 16 матчах и располагается на шестой строчке в турнирной таблице Ла Лиги. «Бетис» занимает девятое место, заработав 24 очка в 17 матчах.

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