«Тоттенхэм» забил три мяча за 14 минут в матче АПЛ с «Саутгемптоном»

«Тоттенхэм» забил три мяча за 14 минут в матче 16-го тура АПЛ с «Саутгемптоном». Игра проходит на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступает Даррен Ингланд. На момент написания новости счёт в игре — 3:0 в пользу «Тоттенхэма».

На первой минуте забил полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон с передачи Джеда Спенса. На 12-й минуте удвоил преимущество «Тоттенхэма» Сон Хын Мин. На 14-й минуте отличился нападающий «Тоттенхэма» Деян Кулушевски.

«Тоттенхэм» после 15 сыгранных матчей занимает 13-е место. Команда набрала 20 очков. «Саутгемптон» с пятью очками занимает последнее место.