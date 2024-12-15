«Реал Сосьедад» не смог обыграть «Лас-Пальмас» в матче 17-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 17-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Лас-Пальмас». Игра проходила на стадионе «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Марио Мелеро Лопес. Итоговый результат — 0:0.
Испания — Примера . 17-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 0
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
В матче не было забито голов. В игре было показано пять жёлтых карточек.
«Реал Сосьедад» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 25 очков за 17 встреч. «Лас-Пальмас» с 19 очками располагается на 14-м месте. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона», которая набрала 38 очков после 17 встреч.
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