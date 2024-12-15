«Реал Сосьедад» не смог обыграть «Лас-Пальмас» в матче 17-го тура Ла Лиги

Завершился матч 17-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Лас-Пальмас». Игра проходила на стадионе «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Марио Мелеро Лопес. Итоговый результат — 0:0.

В матче не было забито голов. В игре было показано пять жёлтых карточек.

«Реал Сосьедад» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 25 очков за 17 встреч. «Лас-Пальмас» с 19 очками располагается на 14-м месте. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона», которая набрала 38 очков после 17 встреч.