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В российском медиаклубе подтвердили переговоры с экс-игроком сборной Англии Деле Алли

В российском медиаклубе подтвердили переговоры с экс-игроком сборной Англии Деле Алли
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Президент медиафутбольного клуба «Титан» Александр Зуев подтвердил переговоры с бывшим полузащитником сборной Англии и «Тоттенхэма» Деле Алли о переходе в российскую команду.

«Я никогда не любил личное выливать в публичное. Сколько помню, все переговоры проходили тихо и без лишней шумихи, только когда получали положительный ответ — начинали подогревать трансфер. Тут так же: я не хочу эту историю как-то греть. Мы общаемся, что будет дальше — покажет время.

То, что агентство опровергло переход… Ну, тут реагировать как-то не имеет смысла. В общем и целом — ждём. Действительно ли переход может состояться? Самуэль Это'О как-то в «Анжи» приехал играть, почему Алли не может?» — приводит слова Зуева «РБ Спорт».

Алли не играет в официальных матчах почти два года из-за травмы. Ранее полузащитник заявил, что планирует принять участие в чемпионате мира по футболу 2026 года.

Напомним, последним клубом Алли был «Эвертон». Его контракт с клубом истёк летом 2024 года. Ранее футболист также выступал за «Бешикташ» и «Тоттенхэм». Также на его счету 37 матчей за национальную команду Англии, в которых он забил три гола.

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