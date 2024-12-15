Экс-игрок «Пари НН» Тихий сравнил финансовые условия клубов Индии с российскими

Бывший игрок «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Тихий заявил, что финансовые условия в индийских клубах выше, чем в клубах из второй восьмёрки РПЛ.

«Гоа» в прошлом сезоне финишировал на третьем месте в национальном чемпионате, а сейчас идёт на четвёртой строчке. Главный тренер «Гоа» – испанец Маноло Маркес.

«Был удивлён, что индийский клуб предложил условия, которые повыше, чем в командах второй восьмёрки РПЛ. Но незнакомый чемпионат, экзотическая страна, семья, маленький ребёнок – не рискнул. Есть, кстати, ещё один зарубежный вариант. Предложения в России? Врать не буду, с конкретикой никто не выходил», — приводит слова Тихого Metaratings.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.