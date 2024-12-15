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Бруну Фернандеш высказался об игре Амада Диалло в матче с «Манчестер Сити»

Бруну Фернандеш высказался об игре Амада Диалло в матче с «Манчестер Сити»
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал игру своего одноклубника Амада Диалло в матче с «Манчестер Сити» в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги (2:1).

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Гвардиол – 36'     1:1 Фернандеш – 88'     1:2 Диалло – 90'    

«У него всё хорошо, он делает великие дела, и у него ещё многое впереди. Сегодня он снова показал, что он всегда активен. Вот почему он получает пенальти, вот почему он забивает гол. Он был великолепен. Когда он в таком состоянии, его невозможно остановить.

Я просто хочу, чтобы он продолжал работать, это то, чем он занимается. То, что он сделал сегодня, здорово, но я уверен, что он может делать это каждую неделю. Мы ждём этого неделю за неделей. Сейчас он получает свои шансы заслуженно», — приводит слова Фернандеша ВВС со ссылкой на Sky Sports.

В текущем сезоне Амад Диалло провёл за клуб во всех турнирах 23 матча, в которых забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач.

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