Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение «Манчестер Сити» в игре с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды в матче 16-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:2).

«Особо сказать нечего. Что касается обороны, то они были невероятно настойчивы. Мы не проигрывали восемь матчей за два сезона. Дело не в том или ином игроке.

Мы пропустили голы по нашей вине. Мы не играем хладнокровно. Результаты не очень хорошие, игра не была выдающейся. Я знаю ситуацию, понимаю, но реальность такова.

В штрафной нужно быть осторожным. Дело не в Матеусе Нунесе, он действительно хорошо сыграл не на своей позиции крайнего защитника. Но дело не в этом, мы должны играть лучше», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Счёт в матче был открыт на 36-й минуте, отличился защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол. На 88-й минуте Бруну Фернандеш сравнял счёт с пенальти. На 90-й минуте нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло вывел свою команду вперёд.

«Манчестер Сити» набрал 27 очков в 16 матчах и располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место, заработав 22 очка.