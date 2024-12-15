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Хосеп Гвардиола: я недостаточно хорош, не могу найти решения проблем, хотя должен

Хосеп Гвардиола: я недостаточно хорош, не могу найти решения проблем, хотя должен
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча 16-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:2) прокомментировал неудачную серию команды. В семи играх в АПЛ «Манчестер Сити» одержал одну победу, один раз сыграл вничью и пять раз проиграл.

«Я недостаточно хорош. Я начальник, тренер, я должен находить решения, но пока этого не делаю. Такова реальность.

Мы хотим играть лучше, создавать моменты. Но на данный момент это невозможно», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Счёт в матче был открыт на 36-й минуте, отличился защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол. На 88-й минуте Бруну Фернандеш сравнял счёт с пенальти. На 90-й минуте нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло вывел свою команду вперёд.

«Манчестер Сити» набрал 27 очков в 16 матчах и располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место, заработав 22 очка.

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