Ещенко: «Локомотив» весной начнёт хорошо, но под конец сезона сил может не хватить

Бывший защитник «Локомотива» Андрей Ещенко поделился мнением относительно перспектив красно-зелёных в весенней части сезона.

«Кризис «Локомотива» перед паузой – это естественно. У клуба самый молодой состав в лиге. Вот ребята выдали старт, а дальше у них силёнок не хватило. Думаю, весной они стартанут хорошо, а вот на конец сезона силёнок может не хватить. Когда я был совсем молодым, меня тоже порой не хватало на последние два-три матча сезона. Выдыхался эмоционально», — приводит слова Ещенко Metaratings.

«Локомотив» после 18 туров РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 35 очков. «Локомотив» выиграл 11 встреч, в двух матчах сыграл вничью и потерпел пять поражений.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).