«РБ Лейпциг» победил франкфуртский «Айнтрахт» в матче Бундеслиги

Завершился матч 14-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «РБ Лейпциг» и франкфуртский «Айнтрахт». Игра проходила на стадионе «Лейпциг» (Лейпциг, Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Беньямин Бранд. «РБ Лейпциг» одержал победу со счётом 2:1.

На 19-й минуте забил нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко. На 40-й минуте счёт сравнял защитник «Айнтрахта» Натаниэль Браун с передачи Джана Узуна. На 51-й минуте отличился нападающий «РБ Лейпциг» Луа Опенда с передачи Кристофа Баумгартнера.

«РБ Лейпциг» после этого матча набрал 27 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Айнтрахт» с аналогичным количеством очков находится на третьей строчке.