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«РБ Лейпциг» победил франкфуртский «Айнтрахт» в матче Бундеслиги

«РБ Лейпциг» победил франкфуртский «Айнтрахт» в матче Бундеслиги
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Завершился матч 14-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «РБ Лейпциг» и франкфуртский «Айнтрахт». Игра проходила на стадионе «Лейпциг» (Лейпциг, Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Беньямин Бранд. «РБ Лейпциг» одержал победу со счётом 2:1.

Германия — Бундеслига . 14-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 21:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
2 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Шешко – 19'     1:1 Браун – 40'     2:1 Опенда – 51'    

На 19-й минуте забил нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко. На 40-й минуте счёт сравнял защитник «Айнтрахта» Натаниэль Браун с передачи Джана Узуна. На 51-й минуте отличился нападающий «РБ Лейпциг» Луа Опенда с передачи Кристофа Баумгартнера.

«РБ Лейпциг» после этого матча набрал 27 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Айнтрахт» с аналогичным количеством очков находится на третьей строчке.

Турнирная таблица Бундеслиги
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