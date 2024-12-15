Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим высказался о победе в дерби с «Манчестер Сити»

Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу своей команды в матче с «Манчестер Сити» в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги (2:1).

«Я думаю, мы заслужили это. Это был очень тяжёлый матч, но мы верили до конца. Нам удалось забить, нам нужна была эта победа, это было важно для нас и для наших болельщиков. Мы были в игре все 90 минут, и это очень хорошо. Если вспомнить матч с «Арсеналом», мы хорошо играли в первом тайме, но игроки не верили, что мы сможем победить. Сегодняшний матч был совсем другим. Это был хороший день для нас», — приводит слова Аморима официальный сайт клуба.

«Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка в 16 матчах и расположился на 13-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.