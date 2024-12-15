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Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим высказался о победе в дерби с «Манчестер Сити»

Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим высказался о победе в дерби с «Манчестер Сити»
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Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу своей команды в матче с «Манчестер Сити» в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги (2:1).

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Гвардиол – 36'     1:1 Фернандеш – 88'     1:2 Диалло – 90'    

«Я думаю, мы заслужили это. Это был очень тяжёлый матч, но мы верили до конца. Нам удалось забить, нам нужна была эта победа, это было важно для нас и для наших болельщиков. Мы были в игре все 90 минут, и это очень хорошо. Если вспомнить матч с «Арсеналом», мы хорошо играли в первом тайме, но игроки не верили, что мы сможем победить. Сегодняшний матч был совсем другим. Это был хороший день для нас», — приводит слова Аморима официальный сайт клуба.

«Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка в 16 матчах и расположился на 13-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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