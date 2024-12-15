«Челси» обыграл «Брентфорд» и закрепился на втором месте в АПЛ

Завершился матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонские «Челси» и «Брентфорд». Игра прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Счёт в матче был открыт на 43-й минуте: отличился защитник «Челси» Марк Кукурелья. На 80-й минуте Николас Джексон удвоил преимущество хозяев. На 90-й минуте Брайан Мбемо отыграл один мяч.
«Челси» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 34 очка за 16 матчей. «Брентфорд» заработал 23 очка после 16 игр и располагается на 11-й строчке. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль», набравший 36 очков в 15 матчах.
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