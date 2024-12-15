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Андрей Кобелев назвал игрока-открытие в России в 2024 году

Андрей Кобелев назвал игрока-открытие в России в 2024 году
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев считает полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова игроком-открытием РПЛ в 2024 году.

– Наверное, Батраков. Другого нет.

– А почему именно он?
– Я же вам сказал, что других нет. А вы мне назовите ещё, кого можно порекомендовать из российских игроков на прорыв года? — приводит слова Кобелева «Спорт день за днём».

Ранее стало известно, что Алексей Батраков оказался лауреатом премии «Первая пятёрка», которая вручается лучшему молодому футболисту России в возрасте не старше 21 года. В текущем сезоне на счету 19‑летнего полузащитника 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, 11 забитых голов и восемь результативных передач.

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