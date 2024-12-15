«Тоттенхэм» разгромил «Саутгемптон» в 16-м туре АПЛ, забив пять мячей в первом тайме
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Завершился матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Саутгемптон» и «Тоттенхэм». Игра прошла на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Даррен Ингланд. «Тоттенхэм» разгромил соперника со счётом 5:0.
Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
0 : 5
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Мэддисон – 1' 0:2 Мин – 12' 0:3 Кулушевски – 14' 0:4 Сарр – 25' 0:5 Мэддисон – 45+4'
На первой минуте забил полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон с передачи Джеда Спенса. На 12-й минуте удвоил преимущество «Тоттенхэма» Сон Хын Мин. На 14-й минуте отличился нападающий «Тоттенхэма» Деян Кулушевски. На 25-й минуте забил полузащитник «Тоттенхэма» Папе Матар Сарр. На 45+4-й минуте Мэддисон оформил дубль.
«Тоттенхэм» после 16 сыгранных матчей занимает 10-е место. Команда набрала 23 очка. «Саутгемптон» с пятью очками занимает последнее место.
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