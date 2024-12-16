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Представитель Макарова оценил игру футболиста за «Динамо» в первой части сезона

Представитель Макарова оценил игру футболиста за «Динамо» в первой части сезона
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Дмитрий Кигинько, представляющий полузащитника московского «Динамо» Дениса Макарова, прокомментировал игру футболиста в первой части сезона.

«В первой части сезона Денис играл, возможно, не так часто, как хотелось бы. Верим, что после зимнего перерыва он получит больше игрового времени и покажет свой высокий уровень. Сейчас важно перевести дух, зарядиться энергией и после перерыва включиться в работу на всех оборотах. Никто не сомневается в качествах Макарова, ему нужен шанс», — приводит слова Кигинько «РБ Спорт».

Макаров в текущем сезоне сыграл 13 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

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