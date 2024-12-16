В воскресенье, 15 декабря, в 16-м туре английской Премьер-лиги были сыграны четыре матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, прошедших в указанный день.

Результаты матчей чемпионата Англии 15 декабря:

«Брайтон» — «Кристал Пэлас» — 1:3;

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 1:2;

«Саутгемптон» — «Тоттенхэм Хотспур» — 0:5;

«Челси» — «Брентфорд» — 2:1.

Возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги «Ливерпуль», набравший 36 очков после 15 игр. На второй строчке располагается «Челси», который заработал 34 очка в 16 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Англии «Арсенал» с 30 очками после 16 матчей.