Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» обыграл «Лион» и оторвался от второго места на семь очков

«ПСЖ» обыграл «Лион» и оторвался от второго места на семь очков
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «ПСЖ» и «Лион». Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Бенуа Бастьен (Метц, Франция). «ПСЖ» одержал победу со счётом 3:1.

Франция — Лига 1 . 15-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 1
Лион
Лион
1:0 Дембеле – 8'     2:0 Витинья – 14'     2:1 Микаутадзе – 40'     3:1 Рамуш – 88'    

Счёт в матче был открыт уже на восьмой минуте, отличился нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле. На 14-й минуте Витинья с пенальти удвоил преимущество хозяев. На 40-й минуте Жорж Микаутадзе отыграл один мяч. На 88-й минуте нападающий парижского клуба Гонсалу Рамуш забил третий мяч своей команды. Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1. Команда набрала 37 очков за 15 матчей. «Лион» заработал 25 очков после 15 игр и располагается на пятой строчке.

Турнирная таблица Лиги 1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android