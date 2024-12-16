«ПСЖ» обыграл «Лион» и оторвался от второго места на семь очков

Завершился матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «ПСЖ» и «Лион». Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Бенуа Бастьен (Метц, Франция). «ПСЖ» одержал победу со счётом 3:1.
Счёт в матче был открыт уже на восьмой минуте, отличился нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле. На 14-й минуте Витинья с пенальти удвоил преимущество хозяев. На 40-й минуте Жорж Микаутадзе отыграл один мяч. На 88-й минуте нападающий парижского клуба Гонсалу Рамуш забил третий мяч своей команды. Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе.
«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1. Команда набрала 37 очков за 15 матчей. «Лион» заработал 25 очков после 15 игр и располагается на пятой строчке.
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