«Милан» сыграл вничью с «Дженоа» в 16-м туре Серии А

Завершился матч 16-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Милан» и «Дженоа». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» (Милан, Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Микаэль Фаббри. Итоговый результат матча — 0:0.

Команды не смогли забить друг другу. В матче было показано два предупреждения.

«Милан» после этого матча набрал 23 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. «Дженоа» с 16 очками после 16 сыгранных встреч находится на 13-й строчке. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Аталанта», в активе которой 37 очков после 16 матчей.