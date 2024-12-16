«Милан» сыграл вничью с «Дженоа» в 16-м туре Серии А
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Завершился матч 16-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Милан» и «Дженоа». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» (Милан, Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Микаэль Фаббри. Итоговый результат матча — 0:0.
Италия — Серия А . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
0 : 0
Дженоа
Генуя
Команды не смогли забить друг другу. В матче было показано два предупреждения.
«Милан» после этого матча набрал 23 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. «Дженоа» с 16 очками после 16 сыгранных встреч находится на 13-й строчке. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Аталанта», в активе которой 37 очков после 16 матчей.
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