В воскресенье, 15 декабря, прошли матчи 15-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом пяти встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Франции 15 декабря:

«Монпелье» — «Ницца» — 2:2;

«Брест» — «Нант» — 4:1;

«Гавр» — «Страсбург» — 0:3;

«Ренн» — «Анже» — 2:0;

«ПСЖ» — «Лион» — 3:1.

На данный момент турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ», который записал в свой актив 37 очков. На второй строчке располагается «Марсель», набравший 30 очков. На третьем месте находится «Монако», у которого 30 очков. В зоне стыковых матчей и вылета находятся «Сент-Этьен» (13), «Гавр» (12) и «Монпелье» (8).