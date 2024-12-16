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«Челси» одержал седьмую победу подряд во всех турнирах

«Челси» одержал седьмую победу подряд во всех турнирах
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«Челси» обыграл «Брентфорд» со счётом 2:1 в матче 16-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, «Челси» одержал седьмую победу подряд во всех турнирах.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 1
Брентфорд
Лондон
1:0 Кукурелья – 43'     2:0 Джексон – 80'     2:1 Мбемо – 90'    
Удаления: Кукурелья – 90+8' / нет

Счёт в матче был открыт на 43-й минуте: отличился защитник «Челси» Марк Кукурелья. На 80-й минуте Николас Джексон удвоил преимущество хозяев. На 90-й минуте Брайан Мбемо отыграл один мяч.

«Челси» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 34 очка за 16 матчей. «Брентфорд» заработал 23 очка после 16 игр и располагается на 11-й строчке. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль», набравший 36 очков в 15 матчах.

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