«Челси» одержал седьмую победу подряд во всех турнирах

«Челси» обыграл «Брентфорд» со счётом 2:1 в матче 16-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, «Челси» одержал седьмую победу подряд во всех турнирах.

Счёт в матче был открыт на 43-й минуте: отличился защитник «Челси» Марк Кукурелья. На 80-й минуте Николас Джексон удвоил преимущество хозяев. На 90-й минуте Брайан Мбемо отыграл один мяч.

«Челси» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 34 очка за 16 матчей. «Брентфорд» заработал 23 очка после 16 игр и располагается на 11-й строчке. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль», набравший 36 очков в 15 матчах.