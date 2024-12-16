«Челси» одержал седьмую победу подряд во всех турнирах
Поделиться
«Челси» обыграл «Брентфорд» со счётом 2:1 в матче 16-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, «Челси» одержал седьмую победу подряд во всех турнирах.
Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 1
Брентфорд
Лондон
1:0 Кукурелья – 43' 2:0 Джексон – 80' 2:1 Мбемо – 90'
Удаления: Кукурелья – 90+8' / нет
Счёт в матче был открыт на 43-й минуте: отличился защитник «Челси» Марк Кукурелья. На 80-й минуте Николас Джексон удвоил преимущество хозяев. На 90-й минуте Брайан Мбемо отыграл один мяч.
«Челси» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 34 очка за 16 матчей. «Брентфорд» заработал 23 очка после 16 игр и располагается на 11-й строчке. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль», набравший 36 очков в 15 матчах.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 декабря 2024
-
01:00
-
00:55
-
00:50
-
00:48
-
00:44
-
00:43
-
00:04
-
00:00
- 15 декабря 2024
-
23:54
-
23:54
-
23:47
-
23:39
-
23:30
-
23:27
-
23:17
-
23:09
-
23:01
-
23:00
-
22:49
-
22:31
-
22:28
-
22:25
-
22:14
-
22:06
-
22:04
-
21:59
-
21:59
-
21:53
-
21:46
-
21:44
-
21:43
-
21:35
-
21:30
-
21:29
-
21:25