«Барселона» сенсационно уступила «Леганесу» в 17-м туре Ла Лиги

Завершился матч 17-го тура чемпионата Испании, в котором встречались каталонская «Барселона» и «Леганес». Игра прошла на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания). «Леганес» одержал победу со счётом 1:0.

Счёт в матче был открыт уже на четвёртой минуте: отличился защитник «Леганеса» Серхио Гонсалес. Этот мяч стал единственным во встрече.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 38 очков за 18 матчей. «Леганес» заработал 18 очков после 17 игр и располагается на 15-й строчке.