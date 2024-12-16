«Барселона» сенсационно уступила «Леганесу» в 17-м туре Ла Лиги
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Завершился матч 17-го тура чемпионата Испании, в котором встречались каталонская «Барселона» и «Леганес». Игра прошла на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания). «Леганес» одержал победу со счётом 1:0.
Испания — Примера . 17-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
0 : 1
Леганес
Леганес
0:1 Гонсалес – 4'
Счёт в матче был открыт уже на четвёртой минуте: отличился защитник «Леганеса» Серхио Гонсалес. Этот мяч стал единственным во встрече.
«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 38 очков за 18 матчей. «Леганес» заработал 18 очков после 17 игр и располагается на 15-й строчке.
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