«Мы разочарованы, игра была в наших руках». Фоден о поражении «Ман Сити» от «Ман Юнайтед»
Поделиться
Нападающий «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал поражение своей команды в матче 16-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:2).
Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Гвардиол – 36' 1:1 Фернандеш – 88' 1:2 Диалло – 90'
«Сильно разочарованы — игра была в наших руках. При счёте 1:0 мы контролировали ход игры. Мы много владели мячом. Я не знаю, что произошло, но мы отключились, и они забили два гола. Сейчас мы должны держаться вместе, перестроиться и начать всё сначала.
Мы не привыкли проигрывать такое количество матчей за короткий промежуток времени. Но иногда приходится сталкиваться с этим в жизни, нельзя всегда выигрывать. Когда что-то идёт не так, кажется, что дальше будет только хуже. Мы должны держаться вместе и перегруппироваться», — приводит слова Фодена BBC.
Комментарии
- 16 декабря 2024
-
01:00
-
00:55
-
00:50
-
00:48
-
00:44
-
00:43
-
00:04
-
00:00
- 15 декабря 2024
-
23:54
-
23:54
-
23:47
-
23:39
-
23:30
-
23:27
-
23:17
-
23:09
-
23:01
-
23:00
-
22:49
-
22:31
-
22:28
-
22:25
-
22:14
-
22:06
-
22:04
-
21:59
-
21:59
-
21:53
-
21:46
-
21:44
-
21:43
-
21:35
-
21:30
-
21:29
-
21:25