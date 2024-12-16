«Мы разочарованы, игра была в наших руках». Фоден о поражении «Ман Сити» от «Ман Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал поражение своей команды в матче 16-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:2).

«Сильно разочарованы — игра была в наших руках. При счёте 1:0 мы контролировали ход игры. Мы много владели мячом. Я не знаю, что произошло, но мы отключились, и они забили два гола. Сейчас мы должны держаться вместе, перестроиться и начать всё сначала.

Мы не привыкли проигрывать такое количество матчей за короткий промежуток времени. Но иногда приходится сталкиваться с этим в жизни, нельзя всегда выигрывать. Когда что-то идёт не так, кажется, что дальше будет только хуже. Мы должны держаться вместе и перегруппироваться», — приводит слова Фодена BBC.