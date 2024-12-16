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«Мы разочарованы, игра была в наших руках». Фоден о поражении «Ман Сити» от «Ман Юнайтед»

«Мы разочарованы, игра была в наших руках». Фоден о поражении «Ман Сити» от «Ман Юнайтед»
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Нападающий «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал поражение своей команды в матче 16-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Гвардиол – 36'     1:1 Фернандеш – 88'     1:2 Диалло – 90'    

«Сильно разочарованы — игра была в наших руках. При счёте 1:0 мы контролировали ход игры. Мы много владели мячом. Я не знаю, что произошло, но мы отключились, и они забили два гола. Сейчас мы должны держаться вместе, перестроиться и начать всё сначала.

Мы не привыкли проигрывать такое количество матчей за короткий промежуток времени. Но иногда приходится сталкиваться с этим в жизни, нельзя всегда выигрывать. Когда что-то идёт не так, кажется, что дальше будет только хуже. Мы должны держаться вместе и перегруппироваться», — приводит слова Фодена BBC.

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