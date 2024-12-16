Результаты матчей чемпионата Германии 15 декабря

15 декабря прошли три матча 14-го тура чемпионата Германии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат Германии, 14-й тур, результаты матчей 15 декабря.

«Хайденхайм» — «Штутгарт» — 1:3

«Боруссия» Дортмунд – «Хоффенхайм» — 1:1

«РБ Лейпциг» — «Айнтрахт» — 2:1

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии «Бавария», которая записала в свой актив 33 очка. На втором месте находится «Байер», набрав 29 очков. Замыкает тройку лидеров «Айнтрахт», набрав 27 очков. В топ-5 входят «РБ Лейпциг» и «Фрайбург», которые набрали 27 и 24 очка соответственно.

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