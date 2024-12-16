Вчера, 15 декабря, прошли пять матчей 17-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Испании 15 декабря:

«Атлетико» — «Хетафе» — 1:0;

«Алавес» — «Атлетик Бильбао» — 1:1;

«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас» — 0:0;

«Вильярреал» — «Бетис» — 1:2;

«Барселона» — «Леганес» — 0:1.

Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании «Барселона», записав в свой актив 38 очков. На втором месте находится «Атлетико», который также набрал 38 баллов. Замыкает лидирующую тройку «Реал», который записал в свой актив 37 очков.

В Испании подрались представители ультрас четырёх клубов: