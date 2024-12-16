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Результаты матчей чемпионата Италии 15 декабря

Результаты матчей чемпионата Италии 15 декабря
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Вчера, 15 декабря, прошли пять матчей 16-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результаты матчей чемпионата Италии 15 декабря:

«Лечче» — «Монца» — 2:1;
«Парма» — «Верона» — 2:3;
«Болонья» — «Фиорентина» — 1:0;
«Комо» — «Рома» — 2:0;
«Милан» — «Дженоа» — 0:0.

Возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А «Аталанта», набравшая 37 очков. На второй строчке располагается «Наполи», который заработал 35 очков. Замыкает тройку лидеров чемпионата Италии «Интер» с 31 очком.

В зоне вылета итальянской Серии А находятся «Монца», набравшая 10 очков, «Венеция» с 10 очками и «Кальяри», заработавший 14 баллов.

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