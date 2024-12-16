Неймар ответил, доволен ли он своей карьерой

Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар высказался о своей карьере.

«Реальность превзошла все мечты, которые у меня были в детстве. Когда я был маленьким, моей мечтой было играть за «Сантос» и сборную Бразилии. Но Бог дал мне гораздо больше.

Я очень доволен своей карьерой, я играл в очень больших клубах. И сегодня я лучший бомбардир в истории «селесао», я очень счастлив, что добился этого. Это была большая работа, я приложил большие усилия. Я посвятил себя сборной. Творить историю для своей страны – это нечто великолепное, это честь. Думаю, мои дети увидят, что я был важен в истории моей страны», — приводит слова Неймара RMC Sport.

Напомним, к «Аль-Хилялю» Неймар присоединился в августе 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего нападающего составляет € 30 млн.

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