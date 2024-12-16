«Саутгемптон» уволил главного тренера после разгромного поражения в матче с «Тоттенхэмом»
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«Саутгемптон» объявил об увольнении главного тренера клуба Расселла Мартина после разгромного поражения команды в матче 16-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (0:5).
Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
0 : 5
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Мэддисон – 1' 0:2 Мин – 12' 0:3 Кулушевски – 14' 0:4 Сарр – 25' 0:5 Мэддисон – 45+4'
«Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить Расселла и его штаб за всю тяжёлую работу и преданность, которые они отдали клубу на поле и за его пределами за последние 18 месяцев. Действующий тренер молодежной сборной до 21 года Саймон Раск временно возглавит команду», — говорится в заявлении команды на официальном сайте.
«Саутгемптон» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив пять очков.
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