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«Саутгемптон» уволил главного тренера после разгромного поражения в матче с «Тоттенхэмом»

«Саутгемптон» уволил главного тренера после разгромного поражения в матче с «Тоттенхэмом»
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«Саутгемптон» объявил об увольнении главного тренера клуба Расселла Мартина после разгромного поражения команды в матче 16-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (0:5).

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
0 : 5
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Мэддисон – 1'     0:2 Мин – 12'     0:3 Кулушевски – 14'     0:4 Сарр – 25'     0:5 Мэддисон – 45+4'    

«Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить Расселла и его штаб за всю тяжёлую работу и преданность, которые они отдали клубу на поле и за его пределами за последние 18 месяцев. Действующий тренер молодежной сборной до 21 года Саймон Раск временно возглавит команду», — говорится в заявлении команды на официальном сайте.

«Саутгемптон» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив пять очков.

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