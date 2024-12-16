«Саутгемптон» уволил главного тренера после разгромного поражения в матче с «Тоттенхэмом»

«Саутгемптон» объявил об увольнении главного тренера клуба Расселла Мартина после разгромного поражения команды в матче 16-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (0:5).

«Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить Расселла и его штаб за всю тяжёлую работу и преданность, которые они отдали клубу на поле и за его пределами за последние 18 месяцев. Действующий тренер молодежной сборной до 21 года Саймон Раск временно возглавит команду», — говорится в заявлении команды на официальном сайте.

«Саутгемптон» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив пять очков.

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