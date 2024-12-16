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Гвардиола высказался о будущем в «Манчестер Сити» после восьмого поражения в 11 играх

Гвардиола высказался о будущем в «Манчестер Сити» после восьмого поражения в 11 играх
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о будущем в команде после восьмого поражения за последние 11 матчах во всех турнирах. В своём последнем матче «Манчестер Сити» проиграл «Манчестер Юнайтед» в 16-м туре АПЛ со счётом 1:2.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Гвардиол – 36'     1:1 Фернандеш – 88'     1:2 Диалло – 90'    

«Я здесь. Я несу ответственность. Мне было бы легко сказать, что мы проиграли из-за этого действия, этого игрока или этой ситуации, но футбол — командная игра. Я полностью убеждён в том, что говорю: я недостаточно хорош, чтобы найти способ дать им почувствовать покой в их телах и умах. Я отчаянно этого хочу. Я здесь, чтобы попробовать, и буду пытаться снова и снова», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 27 очков.

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