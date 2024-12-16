Экс-агент Роналду назвал лучшего футболиста в истории

Жорже Мендеш, бывший агент нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, высказался о футболисте.

«Криштиану продолжает забивать гол за голом, бить рекорд за рекордом и наслаждаться тем, что он делает так хорошо. Я говорю это не в первый раз и не в последний: для меня он всегда будет лучшим игроком в истории футбола», — приводит слова Мендеша Tuttosport.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

Ранее Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, кто отличился 916 раз в официальных играх. Роналду забил пять мячей за «Спортинг», 145 — за «Манчестер Юнайтед», 450 — за мадридский «Реал», 101 — за «Ювентус», 81 — за «Аль-Наср» и 134 — в составе национальной команды. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Роналду кастомизировал свой личный самолёт: