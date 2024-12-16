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Коул Палмер признался, что страдает от своей узнаваемости

Коул Палмер признался, что страдает от своей узнаваемости
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Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер рассказал, как изменилась его жизнь с приобретением популярности.

«Моя жизнь очень сильно изменилась. Я не могу пойти куда-нибудь, чтобы посидеть и расслабиться. А когда ты просто идёшь в магазин за углом, тебе кажется, что кто-то наблюдает за тобой. Больше всего мне не хватает возможности просто поиграть с друзьями в мини-футбол», — приводит слова Палмера пресс-служба «Челси».

Всего у 22-летнего полузащитника 50 (33+17) результативных действий в 49 матчах за «Челси» в чемпионате Англии. Действующий контракт Палмера с клубом рассчитан до 30 июня 2033 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 90 млн.

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