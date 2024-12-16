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Главный тренер «Челси» оценил шансы команды на чемпионство

Главный тренер «Челси» оценил шансы команды на чемпионство
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Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска ответил на вопрос о шансах команды на чемпионство в нынешнем сезоне.

«Для меня мы не готовы. Безусловно, вы можете говорить о титуле, а фанаты могут о нём мечтать… Если вы спрашиваете меня, то я говорю вам, что думаю. Мы не готовы, но мы рады, что фанаты могут об этом мечтать», — приводит слова Марески журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

«Челси» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 34 очка за 16 матчей. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль», набравший 36 очков в 15 матчах.

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