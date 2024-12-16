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Тренер «ПСЖ» – о пропущенном голе Доннаруммы: он мог нам дорого обойтись

Тренер «ПСЖ» – о пропущенном голе Доннаруммы: он мог нам дорого обойтись
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о пропущенном голе команды команды в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (3:1). Ворота в этой встрече защищал Джанлуиджи Доннарумма. Россиянин Матвей Сафонов остался в запасе.

Франция — Лига 1 . 15-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 1
Лион
Лион
1:0 Дембеле – 8'     2:0 Витинья – 14'     2:1 Микаутадзе – 40'     3:1 Рамуш – 88'    

«В конце первого тайма пропущенный гол мог нам дорого обойтись, но когда вы играете против игроков такого калибра, важно совершать как можно меньше ошибок, и в целом мы довольны», — приводит слова Энрике официальный сайт «ПСЖ».

На данный момент «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 37 очков. Ближайших преследователей в лице «Марселя» и «Монако» команда опережает на семь очков.
В следующем туре «ПСЖ» встретится с «Монако». Матч состоится 18 декабря.

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