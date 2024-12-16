Тренер «ПСЖ» – о пропущенном голе Доннаруммы: он мог нам дорого обойтись

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о пропущенном голе команды команды в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (3:1). Ворота в этой встрече защищал Джанлуиджи Доннарумма. Россиянин Матвей Сафонов остался в запасе.
«В конце первого тайма пропущенный гол мог нам дорого обойтись, но когда вы играете против игроков такого калибра, важно совершать как можно меньше ошибок, и в целом мы довольны», — приводит слова Энрике официальный сайт «ПСЖ».
На данный момент «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 37 очков. Ближайших преследователей в лице «Марселя» и «Монако» команда опережает на семь очков.
В следующем туре «ПСЖ» встретится с «Монако». Матч состоится 18 декабря.
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