Стали известны подробности травмы 17-летнего Ламина Ямаля

Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль получил травму в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Леганесом» (0:1).

Как сообщает Mundo Deportivo, игроку диагностировали растяжение связок лодыжки, его участие в матче с мадридским «Атлетико» под вопросом. Сегодня футболисту предстоит пройти несколько тестов.

В нынешнем сезоне 17-летний Ямаль провёл за «Барселону» 21 матч во всех турнирах, в которых записал в свой актив шесть голов и 12 результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

Травмированный Ямаль с трудом поднимается по лестнице: