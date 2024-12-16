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Стали известны подробности травмы 17-летнего Ламина Ямаля

Стали известны подробности травмы 17-летнего Ламина Ямаля
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Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль получил травму в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Леганесом» (0:1).

Испания — Примера . 17-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
0 : 1
Леганес
Леганес
0:1 Гонсалес – 4'    

Как сообщает Mundo Deportivo, игроку диагностировали растяжение связок лодыжки, его участие в матче с мадридским «Атлетико» под вопросом. Сегодня футболисту предстоит пройти несколько тестов.

В нынешнем сезоне 17-летний Ямаль провёл за «Барселону» 21 матч во всех турнирах, в которых записал в свой актив шесть голов и 12 результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

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Травмированный Ямаль с трудом поднимается по лестнице:

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