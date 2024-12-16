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Марк Кукурелья из-за потасовки был удалён после матча «Челси» — «Брентфорд»

Завершился матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонские «Челси» и «Брентфорд». Игра прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). «Брентфорд» одержал победу со счётом 2:1.

На 95-й минуте защитник «Челси» Марк Кукурелья получил жёлтую карточку. После финального свистка футболист также поучаствовал в стычке, в ходе которой толкнул игрока «Брентфорда». За это арбитр арбитр встречи Питер Бэнкс показал защитнику второе предупреждение.

«Челси» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 34 очка за 16 матчей. «Брентфорд» заработал 23 очка после 16 игр и располагается на 11-й строчке. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль», набравший 36 очков в 15 матчах.

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