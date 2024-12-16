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Силва: «Манчестер Сити» принимал глупые решения в матче с «МЮ», играли как 15-летние

Силва: «Манчестер Сити» принимал глупые решения в матче с «МЮ», играли как 15-летние
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва раскритиковал игру команды в матче 16-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Гвардиол – 36'     1:1 Фернандеш – 88'     1:2 Диалло – 90'    

«Мы заслужили то, что произошло. На этом уровне одна-две игры могут быть неудачными. Но нельзя сказать, что это просто везение или невезение — если это повторяется на протяжении 10 игр, дело не в этом.
На 87-й минуте дерби, выигрывая 1:0, после нашего углового всё заканчивается пенальти в их пользу. Если вы принимаете такие глупые решения за три-четыре минуты до конца, вы заслуживаете за это поплатиться. Если смотреть на игру, то, по моему мнению, была только одна команда, которая могла победить, но в итоге мы проиграли.

Это не одна игра, это происходит уже во многих матчах за последнее время. Мы должны посмотреть на себя. Можно сказать: «Ну, немного не повезло». Нет. Всё дело в принимаемых решениях. Сегодня в последние минуты мы играли, как 15-летние», — приводит слова Силвы BBC.

«Манчестер Сити» проиграл восемь из последних 11 матчей в чемпионате Англии.

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