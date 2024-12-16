Аморим отреагировал на утечку стартового состава «МЮ» за сутки до матча с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отреагировал на утечку стартового состава «красных дьяволов» за сутки до матча с «Манчестер Сити» (2:1).

«Я знаю эту историю. Думаю, что в наши дни это невозможно исправить. Это плохо, но давайте двигаться дальше и посмотрим, опубликуют ли они следующий стартовый состав», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо в одной из социальных сетей.

Ранее журналист Manchester Evening News Сэмюэль Лакхерст в соцсетях опубликовал состав «Манчестер Юнайтед» на встречу. Отметим, что он в точности совпал с итоговым выбором Рубена Аморима.

«Манчестер Сити» набрал 27 очков в 16 матчах и располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место, заработав 22 очка.

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