«Атлетико» повторил клубный рекорд в играх с одним соперником 45-летней давности

Мадридский «Атлетико», обыгравший в домашнем матче 17-го тура чемпионата Испании «Хетафе» со счётом 1:0, повторил клубный рекорд по беспроигрышной серии в матчах с одним конкретным соперником. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

По информации источника, беспроигрышная серия «матрасников» в матчах с «Хетафе» составляет 23 встречи. Подобная серия из 23 матчей без поражений в чемпионате кряду была у «Атлетико» в период с 1954 по 1979 год в играх с «Малагой».

Отметим, что из 23 матчей в противостоянии с «Хетафе» красно-белые выиграли 19 и лишь в четырёх сыграли вничью.

Кроме того, «Атлетико» имеет серию из 11 побед подряд во всех турнирах. На данный момент команда Симеоне занимает второе место с 38 очками в чемпионате Испании, уступая лидирующей «Барселоне» лишь по дополнительным показателям. Также у «матрасников» есть игра в запасе.

Чемпионский парад сборной Испании в Мадриде: