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Хосеп Гвардиола высказался о кризисе «Манчестер Сити»

Хосеп Гвардиола высказался о кризисе «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «МЮ» (1:2) в матче АПЛ и высказался о кризисе команды.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Гвардиол – 36'     1:1 Фернандеш – 88'     1:2 Диалло – 90'    

«К сожалению, в этом году такое случается часто. Мы много пропустили. Мы играли не очень хорошо. Раньше всё было гладко, но теперь у нас возникли проблемы по разным причинам. Мы много проигрываем. Мы выложились на все сто, и игра была практически окончена, но пропустили два гола, было очень сложно.

Такой сезон, очень тяжёлый сезон. Мы играли не лучшим образом. Мы не в лучшей форме, и есть некоторые проблемы. Теперь у нас не будет матчей целую неделю.

Мы должны двигаться дальше, попытаться найти решение и пытаться выигрывать матчи. Думаю, это не самое тяжёлое поражение за девять лет. Поражения в Лиге чемпионов даются труднее. Но сейчас нам нужны результаты, чтобы поднять настроение.

Ситуация становится всё хуже и хуже. Я должен найти решение. Правда в том, что пока я его не нашел», – сказал Гвардиола.», — приводит слова Гвардиолы BBC.

«Манчестер Сити» набрал 27 очков в 16 матчах и располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место, заработав 22 очка.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника

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