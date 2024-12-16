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«Барселона» Флика повторила антирекорд времён Хави и Антича по домашним поражениям кряду в XXI веке

«Барселона» Флика повторила антирекорд Хави и Антича поражениям кряду дома в XXI веке
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Каталонская «Барселона» сенсационно уступила «Леганесу» в домашнем матче 17-го тура испанской Ла Лиги со счётом 0:1. Таким образом, это второе поражение подряд на своём поле для подопечных Ханса-Дитера Флика во всех турнирах.

Испания — Примера . 17-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
0 : 1
Леганес
Леганес
0:1 Гонсалес – 4'    

Как сообщает Opta Sport, для «Барселоны» это произошло лишь в третий раз в XXI веке. Ранее блауграна проигрывала три домашних матча, когда командой руководил Хави в 2022 году, а также две встречи — при сербском специалисте Радомире Античе в 2003 году.

Напомним, ранее «Барселона» потерпела домашнее поражение от «Лас-Пальмаса» (1:2).

Кроме того, неудачный результат в матче с «Леганесом» стал третьим таковым подряд в рамках Ла Лиги на «Олимпик Льюис Компанис» для сине-гранатовых.

На данный момент «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 38 очков за 18 матчей.

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