«Барселона» Флика повторила антирекорд Хави и Антича поражениям кряду дома в XXI веке

Каталонская «Барселона» сенсационно уступила «Леганесу» в домашнем матче 17-го тура испанской Ла Лиги со счётом 0:1. Таким образом, это второе поражение подряд на своём поле для подопечных Ханса-Дитера Флика во всех турнирах.

Как сообщает Opta Sport, для «Барселоны» это произошло лишь в третий раз в XXI веке. Ранее блауграна проигрывала три домашних матча, когда командой руководил Хави в 2022 году, а также две встречи — при сербском специалисте Радомире Античе в 2003 году.

Напомним, ранее «Барселона» потерпела домашнее поражение от «Лас-Пальмаса» (1:2).

Кроме того, неудачный результат в матче с «Леганесом» стал третьим таковым подряд в рамках Ла Лиги на «Олимпик Льюис Компанис» для сине-гранатовых.

На данный момент «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 38 очков за 18 матчей.

Материалы по теме «Атлетико» повторил клубный рекорд в играх с одним соперником 45-летней давности

Почему фанатов «Барсы» называют «кулес»: