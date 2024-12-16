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Появились новые подробности по возможному трансферу Весли в «Краснодар»

Появились новые подробности по возможному трансферу Весли в «Краснодар»
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«Интернасьонал» договорился о продаже в «Краснодар» 25-летнего крайнего нападающего Весли Рибейро после третьего предложение со стороны российского клуба, которое составило € 10 млн. Об этом сообщает GZH в соцсети Х (ранее Twitter).

Источник сообщает, что в процессе оплаты будет произведён взаимозачёт денежных средств, которые «Интернасьонал» должен «быкам» за переход Вандерсона, а это сумма в € 1,5 млн. Также сообщается, что теперь после согласования деталей с клубом Весли «Краснодару» придётся договориться об условиях контракта с самим футболистом, на данный момент соглашение не достигнуто.

В 2024 году Весли принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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