Неймар назвал лучший этап своей профессиональной карьеры. Это не «Барселона»

Бразильский нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар высказался о лучшем этапе своей профессиональной карьеры.

«Мои лучшие спортивные годы были в «ПСЖ». Но это было грустно, потому что у меня часто были очень серьёзные травмы, которые длились 3-4 месяца. Это меня очень беспокоило. Но с точки зрения футбола, Неймар из «ПСЖ» был лучшим Неймаром за всю мою карьеру. Я счастлив, что смог предложить свой футбол французскому», — приводит слова Неймара RMC Sport.

Неймар стал игроком «Аль-Хиляля» в августе 2023 года. Его контракт с саудовским клубом действует до июня 2025 года. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость форварда оценивается в 30 миллионов евро. Ранее футболист выступал за «ПСЖ», «Барселона» и бразильский «Сантос».

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