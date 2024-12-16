Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар назвал лучший этап своей профессиональной карьеры. Это не «Барселона»

Неймар назвал лучший этап своей профессиональной карьеры. Это не «Барселона»
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар высказался о лучшем этапе своей профессиональной карьеры.

«Мои лучшие спортивные годы были в «ПСЖ». Но это было грустно, потому что у меня часто были очень серьёзные травмы, которые длились 3-4 месяца. Это меня очень беспокоило. Но с точки зрения футбола, Неймар из «ПСЖ» был лучшим Неймаром за всю мою карьеру. Я счастлив, что смог предложить свой футбол французскому», — приводит слова Неймара RMC Sport.

Неймар Подробнее

Неймар стал игроком «Аль-Хиляля» в августе 2023 года. Его контракт с саудовским клубом действует до июня 2025 года. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость форварда оценивается в 30 миллионов евро. Ранее футболист выступал за «ПСЖ», «Барселона» и бразильский «Сантос».

Материалы по теме
Неймар ответил, доволен ли он своей карьерой

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android