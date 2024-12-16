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Джуд Беллингем повторил рекорд чемпионатов Испании 72-летней давности

Джуд Беллингем повторил рекорд чемпионатов Испании 72-летней давности
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Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем повторил историческое для чемпионата Испании достижение 72-летней давности. Об этом сообщает Mister Chip в соцсети X (ранее Twitter).

Испания — Примера . 17-й тур
14 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
3 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Лопес – 4'     2:0 Мумин – 36'     2:1 Вальверде – 39'     2:2 Беллингем – 45'     2:3 Родриго – 56'     3:3 Паласон – 64'    

По информации источника, Беллингем, забивший в шести матчах Ла Лиги подряд, стал первым игроком со времён экс-хавбека «сливочных» Роке Ольсена, выдавшим такую серию, не будучи при этом нападающим.

С учётом гола в ворота с «Райо Вальекано» в рамках 17-го тура Ла Лиги (3:3) Беллингем забивал «Жироне», «Атлетику», «Хетафе», «Леганесу» и «Осасуне».

Напомним, в текущем сезоне в 19 матчах во всех турнирах за клуб Джуд стал автором семи голов и четырёх результативных передач.

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