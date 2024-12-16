Джуд Беллингем повторил рекорд чемпионатов Испании 72-летней давности

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем повторил историческое для чемпионата Испании достижение 72-летней давности. Об этом сообщает Mister Chip в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, Беллингем, забивший в шести матчах Ла Лиги подряд, стал первым игроком со времён экс-хавбека «сливочных» Роке Ольсена, выдавшим такую серию, не будучи при этом нападающим.

С учётом гола в ворота с «Райо Вальекано» в рамках 17-го тура Ла Лиги (3:3) Беллингем забивал «Жироне», «Атлетику», «Хетафе», «Леганесу» и «Осасуне».

Напомним, в текущем сезоне в 19 матчах во всех турнирах за клуб Джуд стал автором семи голов и четырёх результативных передач.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: