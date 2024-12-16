Дмитрий Селюк высказался о будущем Поля Погба

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о будущем отбывающего последние месяцы дисквалификации французского полузащитника Поля Погба. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Манчестер Сити».

«Не думаю, что к примеру «Манчестер Сити» собирается подписывать Погба, хотя в жизни всё может случиться. Я полагаю, что Поль всё же связан с определёнными нарушениями, за которые был дисквалифицирован. Да — сократили дисквалификацию, но я не думаю, что топовые клубы, будут приглашать футболиста, который был дисквалифицирован. Команды смотрят за своей репутацией и стараются не связываться с такими игроками. Другое дело — запустить могут любую утку, поэтому я думаю, что интерес к французу не соответствует действительности.

Полузащитнику уже 31 год. Зачем нужен Погба тому же «Манчестер Сити»? Француз забыл, когда играл в футбол… Не играя столько времени невозможно быть на уровне «горожан».

Не обидно ли, что он загубил карьеру? Сколько ещё было таких футболистов. Далеко ходить не надо. Я сталкиваюсь со многими футболистами: если у человека менталитет, мягко говоря, непрофессионала, то лучше с ним расстаться, несмотря на то, какой бы он ни был талантливый. Безусловно, Погба обладал супер-качествами и талантом.

Как я вижу его дальнейшую карьеру? Переезд в Саудовскую Аравию, а не в европейский чемпионат. Уверен, что какой-нибудь клуб из этой лиги возьмёт его, если он захочет дальше играть», — сказал Дмитрий Селюк в эфире спортивного радио «Движение».

Напомним, что Поль Погба был дисквалифицирован за приём запрещённого вещества на 4 года, однако спортивный арбитражный суд сократил срок дисквалификации до 18 месяцев, тем не менее, футболист сможет вернуться к тренировкам уже в январе.

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